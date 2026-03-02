Piyasalarda türbülans: Petrol fırladı, kripto çakıldı

Kripto para piyasası, hafta sonu yaşanan askeri gerilimlerin ardından yeni haftaya kırmızı bir tabloda başladı. Hafta sonu İran'daki liderlik değişimi sonrası 68 bin dolar seviyesine kısa süreli bir ralli yapan Bitcoin, geleneksel piyasaların açılması ve ABD-İran çatışmasının risklerini fiyatlamaya başlamasıyla 66 bin 700 dolar seviyelerine geri çekildi.

2022'den bu yana en büyük günlük sıçrama

Piyasalardaki bu düşüşün temelinde, enerji fiyatlarındaki dramatik yükseliş yatıyor. Brent petrol fiyatları, açılışta yüzde 13’e varan bir artış gösterdikten sonra yüzde 6,4 yükselişle 77,50 dolar seviyesine yerleşti.

Bu, 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşından bu yana görülen en büyük günlük sıçrama olarak kayıtlara geçti. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon beklentilerini doğrudan besleyerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi takvimini ötelemesine neden olabilir,. Likidite koşullarının sıkılaşacağı endişesi, kripto paralar gibi risk varlıkları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Geleneksel piyasalar bu riski fiyatlarken Asya borsaları yüzde 1,4, ABD vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 düşüş yaşadı; güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altına yönelince ons fiyatı 5 bin 350 dolara tırmandı.

Altcoinlerde de sert düşüş

Kripto para piyasasının genelinde de karamsar bir hava hakim. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,1 değer kaybederken, Ethereum (ETH) yüzde 2,5 düşüşle 1.967 dolara geriledi. Altcoinlerdeki kayıplar daha derin oldu; Solana (SOL) yüzde 4,1 düşerek 84 dolara, XRP ise yüzde 3,6 kayıpla 1,36 dolara çekildi. Özellikle Solana, haftalık bazda yüzde 8,1’lik kaybıyla ana varlıklar arasında en çok değer kaybeden birim olarak öne çıkıyor.

Kurumsal iştah azaldı

Piyasadaki satış baskısı sadece anlık jeopolitik risklerle sınırlı değil. Veriler, son dört ay içinde Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden toplam 9 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığını gösteriyor. Özellikle Bitcoin ETF'lerinden 6,39 milyar dolarlık itfa gerçekleşmesi, kurumsal iştahın 2025 zirvelerinden bu yana ciddi şekilde azaldığını kanıtlıyor.

Piyasadaki türbülansa rağmen bazı analistler daha iyimser bir tablo çiziyor. BTSE Operasyon Direktörü Jeff Mei, İran'ın uzun süredir küresel finans sisteminden izole olmasının kripto üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayabileceğini savunuyor. Mei'ye göre, OPEC ve ABD'den gelecek ek arz, petrol fiyatlarını dengelemek için yeterli olabilir.

Hürmüz Boğazı ne zaman açılacak?

Ancak piyasanın geleceği, Hürmüz Boğazı'nın ne zaman açılacağına ve ABD'nin bölgedeki operasyonel hedeflerine ne kadar sürede ulaşacağına bağlı kalmaya devam ediyor. Mevcut durumda kripto paralar, dünyanın daha riskli bir yer haline geldiği bu yeni konjonktürde risk varlığı olarak işlem görmeyi sürdürüyor.