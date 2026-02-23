Trump tarifesi kriptoyu vurdu: Bitcoin’de büyük kayıp

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel gümrük tarifelerini yüzde 15’e yükseltmeyi planladığını duyurmasının ardından Bitcoin sert değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 5’in üzerinde düşen Bitcoin, 65 bin dolar seviyesinin altına indi.

Tarifeler kriptoyu hisselerden ayrıştırdı

Bitcoin’deki geri çekilme, Asya piyasalarında erken saatlerde görülen yükselişle aynı döneme denk geldi. Bu tablo, artan tarife belirsizliği ortamında kripto varlıkların bölgesel hisse senedi piyasalarından farklı bir seyir izlediğini ortaya koydu.

Ekim zirvesinden bu yana sert kayıp

Geçen yıl ekim ayında 125 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bu zirvenin ardından güçlü bir satış baskısıyla karşılaşmıştı. Düşüş eğilimi yeni yılın ilk aylarında da devam etti. En büyük kripto para birimi, yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybederken, ekim ayındaki rekor seviyesine göre yüzde 47’den fazla geriledi.

Jeopolitik risk vurgusu

Küresel blokzincir teknolojisi şirketi BTSE’nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, “Gümrük tarifelerindeki ani artışın, yatırımcıları daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisiyle kripto varlıklarını satmaya yönelttiğini düşünüyoruz” dedi.

Mei ayrıca, ABD’nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel bir silahlı çatışma ihtimalini artırdığı ve bunun küresel ticaret akışlarını etkileyebileceği yönündeki endişelerin de yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtti.