3 milyon Euro'luk dev hibe desteği başladı! Girişimcilere yeni fırsat kapısı açıldı

Avrupa Birliği destekli ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı için başvurular başladı. Toplam 3 milyon Euro'luk bütçeye sahip program kapsamında girişimcilere iş kurma, büyüme ve sürdürülebilir istihdam alanlarında destek verilecek.

Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen program, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yerel ekonomileri desteklemeyi ve özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefliyor.

3 milyon Euro'luk destek girişimcilere sunulacak

Programın temel hedefleri arasında sürdürülebilir istihdam oluşturulması, ekonomik güçlenmenin desteklenmesi ve girişimcilik kapasitesinin artırılması yer alıyor.

Yetkililer, programın özellikle küçük ölçekli işletmelerin büyümesine önemli katkı sunmasını bekliyor.

Kadın girişimciler için özel vurgu

ICMPD Türkiye Temsilciliği Portföy Yöneticisi Pınar Yapanoğlu, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen girişimcilik modellerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Yapanoğlu, 2020 yılından bu yana yürütülen ENHANCER projeleri kapsamında binlerce girişimciye eğitim, hibe ve kapasite geliştirme desteği verildiğini belirtti.

Türk vatandaşları ve Suriyeliler de yararlanabilecek

Programdan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile uluslararası koruma kapsamındaki bireyler de faydalanabilecek.

Bu yönüyle programın sosyal uyum ve ekonomik entegrasyon açısından da dikkat çekici bir model oluşturduğu ifade ediliyor.

Destek verilecek iller açıklandı

ENHANCER PRO Girişimcilik Hibe Programı kapsamında desteklerden yararlanabilecek iller de netleşti.

Program; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye Şanlıurfa illerinde yaşayan girişimcilere yönelik uygulanacak.

18 ilde yaklaşık 2 bin kişiye ulaşıldı

Programın tanıtımı kapsamında şimdiye kadar 18 ilde yüz yüze bilgilendirme toplantıları ve çevrim içi webinar etkinlikleri düzenlendi.

Yetkililer, bu etkinliklerle yaklaşık 2 bin girişimciye ulaşıldığını açıkladı.

Toplantılarda başvuru şartları, değerlendirme süreçleri ve geçmiş dönem destek programlarının sonuçları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Hedef sürdürülebilir ekonomik büyüme

Programın temel amaçlarından biri de girişimcilerin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik sağlaması olarak öne çıkıyor.

Özellikle kadın girişimciler, kooperatifler ve KOBİ’lerin desteklenmesiyle yerel ekonomilerin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre program, istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması açısından önemli fırsatlar sunabilir.

Başvurular 19 Haziran’a kadar sürecek

Başvuru sürecinde girişimcilerin proje içeriklerini, iş planlarını ve sürdürülebilirlik hedeflerini detaylı şekilde hazırlamaları gerektiği belirtiliyor.