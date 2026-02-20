0850 numaralar terörü... İstenmeyen aramaları durdurmanın yolu bulundu

Demirtaş'ın tweet'inin altına onlarca yorum gelirken bir vatandaş da Grok'a "850 tarzı numaraları nasıl engelleriz" sorusunu yöneltti.

Grok istenmeyen numaraları durdurmanın formülünü kısa ve net şekilde açıkladı:

0850'li numaraları engellemek için:

1. e-Devlet üzerinden İYS'ye gir (http://turkiye.gov.tr/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemi), izinlerini yönet ve çağrıları reddet.

2. Operatörüne göre: Türk Telekom için "ENGELLE" yaz 5555'e; Turkcell için müşteri hizmetleri.

3. Uygulama kullan: Android'de Truecaller, iPhone'da SpamBlocker veya Begone ile 0850 aralığını engelle.

Bu yöntemler genellikle etkili olur!