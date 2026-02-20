0850 numaralar terörü... İstenmeyen aramaları durdurmanın yolu bulundu
0850 numaralar son günlerde deyim yerindeyse terör estiriyor. Sen kapatıyorsun anında yine arıyorlar. Vatandaşlar isyan noktasına gelirken Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X hesabından yetkililere seslenerek "850’li numaraların hepsini kapatın lütfen" çağrısında bulundu.
Demirtaş'ın tweet'inin altına onlarca yorum gelirken bir vatandaş da Grok'a "850 tarzı numaraları nasıl engelleriz" sorusunu yöneltti.
Grok istenmeyen numaraları durdurmanın formülünü kısa ve net şekilde açıkladı:
0850'li numaraları engellemek için:
1. e-Devlet üzerinden İYS'ye gir (http://turkiye.gov.tr/ticari-elektronik-ileti-yonetim-sistemi), izinlerini yönet ve çağrıları reddet.
2. Operatörüne göre: Türk Telekom için "ENGELLE" yaz 5555'e; Turkcell için müşteri hizmetleri.
3. Uygulama kullan: Android'de Truecaller, iPhone'da SpamBlocker veya Begone ile 0850 aralığını engelle.
Bu yöntemler genellikle etkili olur!