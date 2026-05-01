1 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlarda son durum nedir?
İstanbul'da gece yağan yağmur sonrası barajların son durumu merak edilmeye başlandı. İSKİ'nin son yayımladığı veriye göre barajlarda ufak bir yükseliş söz konusu...
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar günlük olarak baraj doluluk oranını araştırıyor. Gece boyunca yağan yağmur sonrası aramalar iyice sıklaştı. Mega kentte yaşayanlar sıkça "1 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.
1 Mayıs 2026 barajlarda son durum nedir?
İSKİ 1 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. Dün yüzde 70,93 olan oran bugün yüzde 71,13'e yükseldi.
Ömerli - %94.17
Darlık - %88.02
Elmalı - %92.71
Terkos - %58.21
Alibey - %66.91
Büyükçekmece - %56.83
Sazlıdere - %45.87
Istrancalar - %37.38
Kazandere - %60.86
Pabuçdere - %60.70