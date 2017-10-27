1 vali yardımcısı ve 4 kaymakama uzaklaştırma
İçişleri Bakanlığınca FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında 1 vali yardımcısı ve 4 kaymakama uzaklaştırma verildi.
Karara göre, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, Adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.
Kaynak: AA