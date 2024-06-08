107 kişilik İstanbul Sanayi Odası Yüksekova'da

Şırnak ve Hakkari'de bir takım programlar yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti, akşam saatlerinde 107 kişilik heyetle Yüksekova'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Hakkari merkezde programlarını tamamlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 107 kişilik heyeti, İlçenin İpekyolu üzerinde bulunan DoubleTree by Hilton'un girişinde bekleyen Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Otelin lobisinde bir araya gelen İstanbul Ticaret Odası (İSO) ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyetleri bölgedeki çalışmaları konuştu. Başkan Özdemir ise, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve 107 kişilik heyetin ilçede olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve 107 kişilik heyetini, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova YÜTSO Yönetim Kurul Üyeleri Necati İrinç, A.Gaffar Çelikbaş, Ali Yiğit ve Kasım Çiftçi karşıladı.