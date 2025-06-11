Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte hareketlilik gösteren akaryakıt fiyatları, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü sabahında stabil seyrediyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden "Benzin kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Vatandaşların yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Son olarak 5 Haziran 2025 Perşembe günü, LPG’ye litre başına 1,07 TL’lik indirim uygulanmış ve bu düşüş pompaya yansımıştı.

İşte 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46,84 TL

Motorin: 46,12 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46,70 TL

Motorin: 46,00 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 47,50 TL

Motorin: 46,96 TL

LPG: 24,49 TL

İzmir

Benzin: 47,84 TL

Motorin: 47,30 TL

LPG: 25,09 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklendikten sonra nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.