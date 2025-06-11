11 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerle yön bulan akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. En son 5 Haziran 2025’te LPG’ye gelen indirim pompaya yansırken, akaryakıt fiyatlarında 11 Haziran Çarşamba gününde herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Peki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte hareketlilik gösteren akaryakıt fiyatları, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü sabahında stabil seyrediyor.
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden "Benzin kaç TL?", "Motorin fiyatları ne kadar?", "LPG kaç lira oldu?" gibi soruları aratıyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
Vatandaşların yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Son olarak 5 Haziran 2025 Perşembe günü, LPG’ye litre başına 1,07 TL’lik indirim uygulanmış ve bu düşüş pompaya yansımıştı.
İşte 11 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL
İzmir
Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplamaya ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklendikten sonra nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.