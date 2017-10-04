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11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara yer verildi.

Buna göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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