11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı
Ankara merkezli 4 ilde yapılan FETÖ operasyonlarında 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlara yer verildi.
Buna göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarla 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Kaynak: AA