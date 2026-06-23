12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ? Yeni yargı paketi içeriği ve maddeleri neler? İşte son durum...

Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri 12. Yargı Paketi... Yeni paketinin ayrıntıları sık sık araştırılıyor. Hükümlü ve hükümlü yakınları teklifi takip ederken yoğun şekilde başvurulan soru "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi" şeklinde...

12. Yargı Paketi son durum...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti fuaye alanında açıklama yaptı. Ankara milletvekili Murat Alparslan ve İstanbul milletvekili Nurettin Alan ile birlikte açıklama yapan Akbaşoğlu, 12. Yargı paketi olarak bilinin yargı ile ilgili teklifi açıkladı. Akbaşoğlu, teklifin 29 madde ve bir geçici madde olmak üzere 30 maddeden oluştuğunu söyleyerek, "Hak arama hürriyetinin etkin şekilde kullanılması, adalete erişimini kolaylaştırılması ve hukuki güvenliğin tahkim edilmesi güçlü bir devletin en sarsılmaz yapı taşlarındandır. Bizler hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla 2002 yılından günümüze kadar ülkemizde reform iradesini kesintisiz olarak sürdüren bir kadroyuz. İşte bu kararlı yürüyüşün bir tezahürü olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dördüncü yargı reformu strateji belgesiyle Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı hedefimizi tüm dünyaya ilan etmiştik" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, teklifle ilgili olarak, "Yargının verimli, hızlı ve etkin bir şekilde işlemesine dönük duruşma sürelerinin üç ayla sınırlandırılması tek hakimle idari yargıda kararların daha geniş bir spektrum içerisinde ele alınarak yargının hızlandırılması e-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor. Kanun teklifimizle getirdiğimiz en önemli yeniliklerden birisi kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesidir. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve ilk derece mahkemeler ince idare aleyhine hükmedilen para, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi yapılması dönemini sona erdiriyoruz. Vatandaşımızın alacağına daha zahmetsiz kavuşması amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılması ve hesap numarasının bildirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Böylece devletimizin üzerindeki gereksiz mali külfetler ortadan kaldırılıyor. Vatandaşımızın alacağını çok daha hızlı tahsil edebilmesi imkanı getiriyoruz. Pek tabidir ki idareye tanınan bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde cebri icra yoluna giderebilmesi de söz konusu olmaya devam edecek. Ortaklığın giderilmesi ve mirasçılar arası öncelikli satış başlığı altında da gerçekten önemli bir düzenlemeye milletvekili arkadaşlarımız imza atıyorlar. Yine mülkiyet hakkını ve ailevi bağları korumak adına ortaklığı satış suretiyle giderilmesi davalarında uygulamada yaşanan suistimalleri ortadan kaldırıyoruz. Miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında birinci açık arttırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapılmasını hüküm altına alıyoruz. Böylece aile yadigarı malların malın muhammem bedelinin yüzde yüzü üzerinden öncelikle mirasçılar arasında kalmasına imkan sağlamış oluyoruz" dedi.

Akbaşoğlu, noterlik hizmetlerinde kolaylaştırma gideceklerini belirterek, "Noterlik evrak ve defterlerinin asıllarının mahkeme veya başsavcılıklarca istenmesi hallerinde noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciğine aslını göndermesi onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merciğine ulaştırması imkanını düzenliyoruz. Bu işlemlerden de hiçbir vergi harç veya değerli kağıt ücreti alınmayarak tarafları mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına yargının daha hızlı bir şekilde neticeye varmasına imkan tanıyoruz. Aynı zamanda idari yargıda yargılamaların gecikmemesi ve mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için önemli bir adım atıyoruz. İdari mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamını genişletiyoruz. 2026 yılı için konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır. Bir başka düzenlememiz hak arama hürriyetini tahkim etmek adına idari yargıda önemli bir adım atıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle idari yargıda dosyaların usulü nedenlerle mahkemeler arasında gidip gelerek davaların uzaması sorununu çözmek adına yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bölge İdare Mahkemelerine ilk derece mahkemelerinin kararlarının sonucu şayet hukuka uygunsa sadece gerekçe hatasından dolayı kararı kaldırmak yerine gerekçeyi düzelterek uyuşmazlığı hızla bitirme imkanını getiriyoruz. Ayrıca Bölge İdare Mahkemelerinin ilk kez esastan verdiği kararlara karşı da Danıştay’da temiz yolunu açık ve net bir şekilde yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın bu konuda hak arama güvencesini de korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu’na ilişkin düzenleme yaparak, ihtisas kurulu başkanı ve üyeliklerine atanmak için tıp veya diş hekimliği uzmanlık ya da doktora şartını kanunla açıklığa kavuşturduklarını kaydeden Akbaşoğlu, "Bu görevler için grup başkanlıkları ihtisas dairesi başkanlıkları için görev sürelerinin 4 yılla sınırlandırıldığı hüküm altına alınmış oluyor. Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilir kişiye başvurulmasını açıkça bir disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Hukuki nitelendirme yetkisi münhasıran hakim ve savcıların olduğu için bilir kişilik müessesesi sadece teknik ve özel uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlı kalması gerektiği için böyle bir düzenlemeyle hakikaten hakim ve savcılarımız tarafından hızlı bir şekilde hukuk bilgisiyle neticelendirilmesi gereken davaların bilir kişiye gönderilmek suretiyle uzamasının önünü alıyoruz ve bu konuda ilgili düzenlemelerle hakim ve savcılarımızın bu konudaki hassasiyetini de bu düzenlemeyle bir esasa bağlıyoruz. Vesayet altındaki kısıtlı vatandaşlarımıza ait taşınır ve taşınmaz malların satışının tam bir rekabet ortamında ve en yüksek değerden satılabilmesi için UYAP entegre elektronik satış portalı üzerinden yapılması imkanını getiriyoruz. Böylece vesayet altında kısıtlı olan vatandaşlarımızın menkul veya gayrimenkul mallarının ülke genelinde en yüksek değerden satılması söz konusu olacağından kısıtlı vatandaşlarımızın hukukunu en üst derecede koruma altına almış oluyoruz" diye konuştu.

Akbaşoğlu, hukuk yargılamasında hak arama hürriyetini tahkim eden bir diğer önemli düzenleme ise Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yapılan değişiklikle istinaf mahkemelerince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında bir hüküm kurulması halinde bu kararın parasal sınırın üzerinde olması kaydıyla temiz yolunu açık hale getiridklerini belirterek, "Böylelikle vatandaşlarımızın üst mahkemece ilk kez tesis edilen hükmün denetlenmesini talep etme hakkını güvence altına alıyor, yargısal denetim mekanizmasını çok daha hakkaniyetli ve öngörülebilir bir seviyeye taşıyoruz. Ayrıca yargılama süreçlerinin gereğinden fazla uzamasını engellemek ve usul ekonomisini en üst düzeyde gözetmek amacıyla Yargıtay’ın bozma yetkisinde de yeni bir düzenleme getiriyoruz. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay’ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. İstinaf aşamasında zaten titizlikle denetlenen bu usulü hususların temiz aşamasında davanın esasına girilmesini geciktirmesinin ve dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz. Bu sayede davaların makul sürede sonuçlanmasını sağlayarak adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi idealimize bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Belirsiz alacak davasını yürürlükten kaldırıyoruz. Bunun yerine kısmi dava açan vatandaşlarımıza ıslah hakkını kullanmaksızın ve iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın tahkikatın sonuna kadar alacağın kalan kısmını talep etme hakkı getiriyoruz. Zaman aşımının artan bu kısım yönünden de davanın açıldığı en başından itibaren kesilmiş sayılacağını bu düzenlemeyle meclisin takdirine sunuyoruz"şeklinde konuştu.

Davaların 3 aydan fazla olamayacağını getirdiklerini aktaran Akbaşoğlu, "Ses ve görüntü nakli yoluyla duruşmalara katılımını, kapsamını genişletiyor. Ön inceleme duruşmalarının da ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle icra edilebileceğini teklif ediyoruz. Birleştirme kararlarına karşı ise esas hüküm beklenmeksizin müstakilen istinaf yoluna başvurulabilmesinin önünü açarak bu şekilde usul ekonomisini de sağlamış oluyoruz" diye konuştu.