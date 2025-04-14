14 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, LPG kaç TL?

14 Nisan 2025 Pazartesi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz hafta benzinde tabela 3 defa değişti

Geçtiğimiz hafta benzine art arda iki indirim uygulanmıştı. İlk olarak 10 Nisan'da 2 lira 24 kuruş, ardından 11 Nisan'da 1 lira 35 kuruş indirim gelmiş ve toplamda benzinde 3 lira 59 kuruşluk bir düşüş gerçekleşmişti.

Ancak bu indirimlerin etkisi uzun sürmedi. 12 Nisan Cumartesi günü gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 82 kuruşluk yeni bir zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma yeniden hız kazanmış oldu.

İşte 14 Nisan 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,18 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,03 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,75 TL

Motorin: 45,07 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG: 27,24 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimler, uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları ile döviz kurunun seyrine bağlı olarak şekillenmeye devam edecek. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ya da indirim dalgasının olasılıklar dahilinde olduğunu belirtiyor.