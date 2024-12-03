15 bin liralık 'İlk bursum' başvuruları bugün başladı! Son tarih 15 Aralık

'İlk bursum' projesi kapsamında 18-25 yaş arasındaki öğrencilere destek sağlamayı hedefleyen Üsküdar Belediyesi, üniversitenin ön lisans ve lisans bölümlerinden birine ilk kez yerleşen öğrencilere maddi destek sağlamak için harekete geçti.

Belediye'nin öngördüğü şartları yerine getiren öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresinden alacak.

Bugün başlayan ve 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’de sona erecek başvurular için gerekli şartlar şu şekilde sıralanıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-18-25 yaş arasında olmak

-Öğrenci veya ailesinin ikamet adresi Üsküdar’da olmak

-Lisans ve ön lisans bölümüne yerleşmek

-Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak

-Örgün eğitim alıyor olmak

-Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak.