15 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, LPG kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarında son haftalarda yaşanan yoğun dalgalanma, sürücülerin pompa fiyatlarını adeta dakika dakika takip etmesine neden oldu. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sık sık değişikliğe yol açıyor.

Geçtiğimiz hafta benzinde tabela üst üste değişti!

Geçtiğimiz hafta benzinde tabela üç defa değişti. 10 Nisan’da litre başına 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan’da ise 1 lira 35 kuruşluk indirim yapılmış ve toplamda 3 lira 59 kuruşluk düşüş gerçekleşmişti. Ancak bu düşüş uzun ömürlü olmadı. 12 Nisan Cumartesi gecesi itibarıyla benzine 82 kuruşluk yeni bir zam yapıldı.

15 Nisan akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Bugün benzin, motorin ya da LPG fiyatlarına yönelik bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel fiyatlar ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44,18 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44,03 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 44,75 TL

Motorin: 45,07 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 45,12 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG: 27,24 TL