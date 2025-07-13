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15 Temmuz'da İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz

İBB 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz sunacak. Toplu ulaşımda ücretsiz erişim hakkından faydalanmak isteyen İstanbulluların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları yeterli olacak.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
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15 Temmuz'da İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz
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İBB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. Uygulama, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerini kapsayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılından bu yana milli ve dini bayramlar ile resmi günlerde İstanbul genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirerek vatandaşların kent içi hareketliliğini destekliyor.

İBB Meclisi kararıyla hayata geçirilen bu uygulama; bayramlarda ulaşımı kolaylaştırırken, resmi günlerde ise toplumun ortak değerlerine sahip çıkma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor. 

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ