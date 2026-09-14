17 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı: Okullarda yeni dönem başladı

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Türkiye genelinde tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretim programları; ana sınıfı ve uygulama sınıflarının yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3'üncü, ortaokul 5, 6 ve 7'nci, ortaöğretim hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarda uygulanacak.

Okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek ve ailelerin eğitim sürecine katılımını artırmak amacıyla 7-11 Eylül tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirildi.

Yeni dönem hazırlıkları kapsamında resmi ve özel okullardaki öğrencilere 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı ücretsiz dağıtıldı.

Okullarda yeni dönem, yeni uygulamalar

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda bazı yeni uygulamalar da hayata geçirildi. Velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Öğrencilerin okula cep telefonu getirmesine yönelik kısıtlama da uygulanacak.

Bakanlık tarafından başlatılan uygulama kapsamında öğretmenler ise yeni eğitim öğretim yılında beyaz önlük giymeyi tercih edebilecek.

İlk ara tatil 16 Kasım'da

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönem için 8 Şubat Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.

İkinci dönemin ara tatili 8-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak.