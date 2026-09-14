Ticaret Bakanlığı duyurdu: İki gümrük kapısında 174 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı, Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen iki araç incelemeye alındı.

Çekici kabininden 132 poşet uyuşturucu çıktı

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak değerlendirdikleri bir aracı X-Ray taramasına yönlendirdi. Narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı aramada, köpeklerin tepki verdiği bölgedeki kontroller yoğunlaştırıldı.

Aracın çekici kabininde yapılan aramada, vakumlanmış 132 poşetin içinde toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar bulundu.

Hamzabeyli'de 24 pakette kokain bulundu

Diğer operasyon ise Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş için gümrük sahasına gelen bir tır, şüpheli bulunarak X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeği ANTİ'nin aracın belirli bir bölgesine tepki vermesi üzerine ekipler aramayı bu noktada yoğunlaştırdı. Kontrollerde, streç poşetlere sarılmış 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildi.

Soruşturmalar iki başsavcılık tarafından yürütülüyor

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonlarla ilgili soruşturmaların İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.