17 yılda 208 bin keklik üretilerek doğaya salındı

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesislerinde kınalı kekliklerin üretimi başladı. 2007 yılından itibaren tesiste, üretilen keklikler belirlenen zaman dilimlerinde doğaya salınıyor.

17 yılda 208 bin kınalı kekliğin üretiminin gerçekleştirildiği tesiste 2024 yılı itibariyle 4 bin 100 kekliğin üretimi gerçekleştirilecek. Yozgat’ta üretilen bu keklikler Çanakkale, Bursa, Bolu, Bilecik gibi 8 ilde doğaya salınacak.

Güzel görüntüsü ve ötüşüyle bilinen, ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, doğada süne yedikleri için çiftçinin dostu olarak tarımsal üretime de katkı sağlıyor.

“Bu yıl 4 bin 100 kınalı keklik üretilecek”

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Cihan Eğilmez tesiste 17 yılda 208 bin kınalı keklik üretildiğini söyleyerek, “Tesisimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat İli Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisi 2007 yılında kuruldu. Bu tesiste 208 bin adetin üzerinde kınalı keklik üretimi yapıldı. Yıllar itibariyle 35 ilimizde kınalı keklik yerleştirilmesi yapıldı. 2024 yılı içerisinde 4 bin 100 adet üretim programımızı gerçekleştirmiş durumdayız. Bu yıl içerisinde burada üretilen kınalı keklikler Çanakkale, Bolu, Bursa, Bilecek gibi 8 ilde dağıtımı olacak. Bu üretimdeki maksadımız tabiat içerisinde doğal dengesi bozulmuş olan kınalı keklik popülasyonunu tekrar dengeye sokmaktır. Bu salımlar bu illerde ava kapatılmış alanlarda yapılacaktır.” dedi.