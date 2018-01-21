18 kişiye sosyal medya paylaşımından yakalama kararı

21 Ocak 2018

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımları üzerinden "PKK/PYD propagandası" yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından yapılan tespitler doğrultusunda terör propagandası yaptığı iddia edilen 18 kişi hakkında savcılık, yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Yakalama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

HDP İlçe başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe başkanı Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Baran hakkında, Zeytin Dalı Harekatı'na dair açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Baran'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA