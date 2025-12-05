Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu neden gözaltına alındı? KİMDİR?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı. Operasyon gündeme otururken üç spikerin neden gözaltına alındığı merak edilmeye başlandı. Öte yandan Cebeci, Acet ve Sarıoğlu'nun biyografileri araştırılmaya başlandı.

Hande Sarıoğlu kimdir?

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamladıktan sonra medya sektörüne çeşitli programlarda oyunculuk ve sunuculuk yaptı.

Zaman içinde yarışma ve eğlence formatlarında sunuculuk yapan Sarıoğlu, ardından spor yayıncılığına yönelerek bir spor kanalında görev aldı. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım sonrası çalıştığı kurumdan ayrıldığını duyurdu. 2024 yılı itibarıyla magazin içeriklerine yer veren günlük bir televizyon programında sunuculuk görevini üstlendi.

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset ve Kültürel İncelemeler programında da master programını tamamladı.

Medya kariyerine 2011 yılında başlayan Cebeci, farklı televizyon kanallarında muhabirlik yaparak ekranlarda yer aldı. Kanıt, Şevkat Yerimdar ve Fetih 1453 gibi yapımlarda oynadı.

Meltem Acet kimdir?

Meltem Acet, 1 Eylül 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Uzun yıllardır televizyon haberciliği ve ekonomi sunuculuğu yapmaktadır.

İngiltere ve ABD'de finans alanında çalıştıktan sonra Türkiye'de medya sektörüne yöneldi. Spikerlik eğitimini Can Gürzap ve Arsen Gürzap gibi isimlerden aldı, ayrıca tiyatro eğitimi gördü.