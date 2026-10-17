19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi? Pazartesi İstanbul'da okul var mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul'da 84 yıl sonra yağan yağmur hayatı felç etti. Birçok ilçe sular altında kalırken okullar da iki gün tatil edildi. Yağışlar devam ederken veliler ve öğrenciler "19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi" sorusunu yöneltiyor.

19 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi?

Hayır, İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

İstanbul Valisi Davud Gül, 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olmadığını ve eğitim-öğretime devam edileceğini belirtti.