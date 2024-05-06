19 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 51 gözaltı

Operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak, Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde, Sakarya, Manisa, Diyarbakır, Kütahya, Trabzon, Siirt ve Malatya'da gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, vatandaşları internet üzerinden sahte araç ilanı ve kiralık villa vaadiyle dolandıran 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden dolandırıcılık yapan 13 şüpheli ve kişisel verileri ele geçirerek "FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı" iddiası ile dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre, şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon TL para hareketliliği tespit edildi. Ayrıca, operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.