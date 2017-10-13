'19 Mayıs Stadı'nı yeniden inşa edeceğiz'

13 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümünü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı, 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edeceğiz. Bunun da kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şu anda 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk. En kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak, 29 Ekim'de ilk uçuş Frankfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA