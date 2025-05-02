Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Mayıs Cuma gününde de vatandaşların gündeminde akaryakıt fiyatları yer alıyor.

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit seyrederken, araç sahipleri akaryakıt istasyonlarının yolunu tutmadan önce güncel fiyatları araştırmaya devam ediyor.

Google ve benzeri arama motorlarında en çok aratılan konular arasında "Benzin kaç TL?", "Motorin kaç lira?", "LPG fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorgular öne çıkıyor.

Benzin, motorin ve LPG'de zam veya indirim var mı?

2 Mayıs sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmadı. Hem döviz kurlarının hem de brent petrolün fiyatlarında hareketlilik olsa da bu durum pompa fiyatlarına yansımadı.

Güncel akaryakıt fiyatları – 2 Mayıs 2025

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,16 TL/LT

Motorin: 45,36 TL/LT

LPG (Otogaz): 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,01 TL/LT

Motorin: 45,24 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara

Benzin: 45,77 TL/LT

Motorin: 46,17 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir

Benzin: 46,13 TL/LT

Motorin: 46,51 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT

Fiyatlar, şehirler arası dağıtım ve vergi politikalarına göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin seyahat öncesi yakıt alacakları bölgelerdeki güncel fiyatları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.