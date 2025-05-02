2 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Mayıs Cuma gününde de vatandaşların gündeminde akaryakıt fiyatları var. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulatıyor. Peki benzin fiyatları kaç TL? Motorin kaç lira oldu? LPG fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 2 Mayıs Cuma gününde de vatandaşların gündeminde akaryakıt fiyatları yer alıyor.
Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit seyrederken, araç sahipleri akaryakıt istasyonlarının yolunu tutmadan önce güncel fiyatları araştırmaya devam ediyor.
Google ve benzeri arama motorlarında en çok aratılan konular arasında "Benzin kaç TL?", "Motorin kaç lira?", "LPG fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorgular öne çıkıyor.
Benzin, motorin ve LPG'de zam veya indirim var mı?
2 Mayıs sabahında akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış ya da düşüş yaşanmadı. Hem döviz kurlarının hem de brent petrolün fiyatlarında hareketlilik olsa da bu durum pompa fiyatlarına yansımadı.
Güncel akaryakıt fiyatları – 2 Mayıs 2025
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,16 TL/LT
Motorin: 45,36 TL/LT
LPG (Otogaz): 27,39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,01 TL/LT
Motorin: 45,24 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT
Ankara
Benzin: 45,77 TL/LT
Motorin: 46,17 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT
İzmir
Benzin: 46,13 TL/LT
Motorin: 46,51 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT
Fiyatlar, şehirler arası dağıtım ve vergi politikalarına göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Bu nedenle araç sahiplerinin seyahat öncesi yakıt alacakları bölgelerdeki güncel fiyatları kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.