20 bin öğretmen adayı için tercih süreci başladı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin bugün 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi. Başvurular 20 Kasım saat 16.00'ya kadar devam edecek.
AA
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Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu: "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir" ifadelerini kullandı.