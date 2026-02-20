20 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlarda son durum nedir?

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. Yağan yağmurlar yüz güldürürken son veri yine İSKİ tarafından açıklandı. Her gün verileri takip eden vatandaşlar "Barajlarda son durum nedir" sorusunu yöneltiyor.

20 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ'nin 20 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 42.09'a çıktı. Bu oran dün yüzde 41.58'di.

Barajların son durumu nedir?

Ömerli - %57

Darlık - %58

Elmalı - %89

Terkos - %27

Alibey - %35

Büyükçekmece - %30

Sazlıdere - %26

Istrancalar - %79

Kazandere - %50

Pabuçdere - %28