2018 çok daha iyi bir yıl olacak!

01 Ocak 2018

DÜNYA Gazetesi ailesi yeni yıl kutlamasında bir araya geldi.

Gazetemizin ana binasında düzenlenen törende konuşan DÜNYA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, çalışanlarına aileleriyle birlikte mutlu bir yıl diledi.

Her şeye rağmen 2017’nin özellikle DÜNYA ailesi için iyi bir yıl olduğuna dikkat çeken Demirkent, “Hayat şartları da izin verirse 2018’in daha da iyi bir yıl olacağını umuyorum. Hayata ve olaylara karamsar bakmamaktan yanayım, 2018’e ben karamsar bakmıyorum. Her şey hepiniz için iyi olsun. Hepiniz sağlıklı ve ailelerinizle mutlu olun. Hep beraber mutlu olalım, mutlu çalışalım. Zamanımızın çoğu beraber geçiyor. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

Yılbaşı kutlamasında yılın personeli ödülü de verildi. Ödülün sahibi DÜNYA İcra Kurulu Sekreteryası Akın Salhaoğlu oldu. Yılın personeli plaketinin takdim edilmesinin ardından Salhaoğlu, Didem Demirkent ile yeniyıl pastasını kesti. Açılış töreninin ardından DÜNYA çalışanları çeşitli etkinliklerle yeni yılı kutladı.