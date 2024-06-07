2024-2025 Umre dönemi ne zaman? Umre kaydı nasıl yapılır, nereden başvurulur?

Dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca Müslüman hac ve umre dönemlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek dini görevlerini yerine getiriyor. Farz olan hac yalnızca Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirilirken, umre için belirli bir tarih bulunmuyor.

2024-2025 Umre dönemi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün öncülüğündeki 2024-2025 Umre döneminin 22 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Umreye yılın her zamanı bireysel olarak gitmek de mümkün.

Umre başvurusu tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde umreye gitmek isteyenler için kayıt dönemi 10 Haziran'da başlayacak.

Umre başvurusu nasıl yapılır?

Umreye gitmek isteyen vatandaşlar 10 Haziran'dan itibaren il ve ilçe müftülüklerine başvurabilecekler. Ayrıca e-Devlet üzerinden de başvurular kabul edilecek.