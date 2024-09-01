2024 KPSS Önlisans soru ve cevapları yayımlandı!

2024 KPSS Önlisans, bugün sabah saat 10:15’te başladı ve saat 12:25’te sona erdi. Sınava Türkiye genelinde 1 milyon 205 bin 899 aday katıldı. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana başlık altında toplam 120 soruyu yanıtlamak için ter döktü. Sınav süresi ise 130 dakika olarak belirlenmişti.

2024 KPSS Önlisans sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? (Cevap anahtarı)

Sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. Bu bekleyiş uzun sürmedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın bitiminden kısa bir süre sonra 2024 KPSS Önlisans sınavı soru kitapçığını ve cevap anahtarını resmi internet sitesinde adayların erişimine açtı. Adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden sınavda sorulan tüm sorulara ve doğru cevaplarına ulaşabiliyor.

KPSS ÖNLİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI 2024

2024 KPSS Önlisans sınavda neler soruldu?

KPSS Önlisans sınavında adaylara 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, bu soruları yanıtlamak için 130 dakika süreye sahipti.

2024 KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.