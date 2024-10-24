2024-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilecek.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM'nin 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.