2025-MSÜ başvuruları başladı: Son tarih 27 Ocak

ÖSYM'nin internet sayfasındaki duyuruya göre, 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları başladı. 23 Şubat'taki sınavın başvuruları 27 Ocak'a kadar devam edecek.

Başvurular, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekiyor.