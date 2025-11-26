Kasım ayının ortasında gerçekleştirilen YDS'nin ikinci oturumunun ardından adayların gündeminde tek bir soru var: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen sonuçları bir an önce görmek isteyenlerin araştırmaları yoğunlaştı. Sıkça "2025 YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.

YDS/2 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2025 takvimine göre YKS/2 sonuçları 12 Aralık tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.