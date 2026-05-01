2026 AGS başvurusu ne zaman başlıyor, sınav hangi tarihte?

Öğretmen adayları artık Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na girmek zorunda... Yüz binler sınava hazırlanırken gözler bir yandan da başvuru sürecinde... Kesinlikle işlemleri kaçırmak istemeyenler "AGS başvurusu ne zaman başlıyor" sorusuna başvuruyor.

2026 MEB - AGS başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvurular 8 Mayıs 2026 ile 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak, geç başvuru günü ise 3 Haziran 2026 olarak belirlendi.

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS), ÖSYM tarafından 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.