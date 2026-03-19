2026 Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı namaz saatleri... İstanbul, Ankara İzmir ve diğer illerin bayram namazı vakti...

İslam dünyası bugün son sahuru yaptı ve son iftar için bekleyiş içerisinde... Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü... Bayramların olmazsa olmazı bayram namazı... Vatandaşlar cemaatle birlikte namazını kılıp bayramlaşacak. Bu kutsal görevi yerine getirmek isteyenler şimdi araştırmaya koyuldu. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı ilk olarak Iğdır'da son olarak da Çanakkale ve Edirne'de kılınacak.

Adana - 07.12

Adıyaman - 07.01

Afyonkarahisar - 07.32

Ağrı - 06.42

Aksaray - 07.18

Amasya - 07.12

Ankara - 07.23

Antalya - 07.31

Ardahan - 06.44

Artvin - 06.48

Aydın - 07.42

Balıkesir - 07.43

Bartın - 07.26

Batman - 06.49

Bayburt - 06.54

Bilecik - 07.35

Bingöl - 06.52

Bitlis - 06.46

Bolu - 07.29

Burdur - 07.33

Bursa - 07.38

Çanakkale - 07.49

Çankırı - 07.20

Çorum - 07.15

Denizli - 07.37

Diyarbakır - 06.53

Düzce - 07.30

Edirne - 07.49

Elazığ - 06.57

Erzincan - 06.56

Erzurum - 06.49

Eskişehir - 07.32

Gaziantep - 07.04

Giresun - 07.01

Gümüşhane - 06.57

Hakkari - 06.39

Hatay - 07.09

Iğdır - 06.38

Isparta - 07.31

İstanbul - 07.39

İzmir - 07.45

Kahramanmaraş - 07.06

Karabük - 07.25

Karaman - 07.21

Kars - 06.42

Kastamonu - 07.20

Kayseri - 07.12

Kilis - 07.05

Kırıkkale - 07.20

Kırklareli - 07.46

Kırşehir - 07.18

Kocaeli - 07.35

Konya - 07.24

Kütahya - 07.34

Malatya - 07.01

Manisa - 07.44

Mardin - 06.51

Mersin - 07.15

Muğla - 07.40

Muş - 06.48

Nevşehir - 07.15

Niğde - 07.15

Ordu - 07.03

Osmaniye - 07.08

Rize - 06.53

Sakarya - 07.33

Samsun - 07.10

Şanlıurfa - 06.58

Siirt - 06.46

Sinop - 07.15

Şırnak - 06.44

Sivas - 07.06

Tekirdağ - 07.45

Tokat - 07.08

Trabzon - 06.56

Tunceli - 06.56

Uşak - 07.36

Van - 06.40

Yalova - 07.38

Yozgat - 07.15

Zonguldak - 07.28

Lefkoşa - 06.19

Berlin - 06.48

Londra - 06.41

Saraybosna - 06.23