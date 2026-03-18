Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, tarih belli oldu mu?

Adalet Bakanlığına bu yıl 15 bin personel alınacağı biliniyor. Adaylar süreci yakından takip etmek istiyor ve her gün Bakanlığın resmi sitesi ve sosyal medya hesapları kontrol ediliyor. Bilgiye ulaşamaya çalışan adaylar "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna başvuruyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

18 Mart Çarşembe 2026 günü itibarıyla Adalet Bakanlığından açılama gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı sonlarında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.