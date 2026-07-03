2026 DGS sınav yerleri belli oldu! Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
ÖSYM bugün yaptığı açıklama ile 2026 DGS sınav giriş belgesini açıkladı. Böylelikle yüz binlerin sınav yerleri belli oldu.
2026 DGS sınavı 19 Temmuz'da yapılacak. Adaylar günlerdir sınav giriş belgesini beklerken bugün ÖSYM sabırsız bekleyişe son verdi. Kurumdan yapılan açıklamada "19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Dikey Geçiş Sınavı’na (2026-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 03 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2026 DGS SINAV YELERİ İÇİN TIKLAYINIZ
19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.