2026 Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Gaziantep Kurban Bayramı namazı vakti

Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemlerinde biri bayram namazı saati... 81 ilde aramalar hız kazandı. Gaziantep de bu illerden biri... Kültür ve lezzet şehri Gaziantep'te yaşayanlar "Bayram namazı saat kaçta" sorusunu yöneltiyor.

2026 Gaziantep bayram namazı saat kaçta?

Kurtuluşun simge şehri olan Gaziantep'te Kurban Bayramı namazı saat 05.47'de kılınacak.

Gaziantep’in en ünlü ve tarihi camileri

Alaüddevle Camii

Dulkadiroğulları dönemine ait en önemli eserlerden biridir. Şehrin en bilinen tarihi camilerindendir.

Boyacı Camii

Ahşap tavan süslemeleri ve Osmanlı dönemi mimarisiyle dikkat çeker.

Ömeriye Camii

Şehrin en eski camilerinden biri olarak kabul edilir ve İslami mimarinin erken örneklerini taşır.

Tahtani Camii

Küçük ölçekli ama tarihi değeri yüksek Osmanlı yapılarındandır.

Şirvani Camii

Osmanlı dönemine ait zarif taş işçiligiyle bilinen önemli bir camidir.

Zincirli Camii

Şehir merkezinde yer alan, mimari açıdan dikkat çekici tarihi camilerden biridir.

Nuri Mehmet Paşa Camii

Osmanlı döneminde inşa edilmiş, klasik cami mimarisini yansıtır.

Kurtuluş Camii

Eski bir kiliseden camiye çevrilmiş yapısıyla şehirde farklı bir tarihi katman temsil eder.

Kozluca Camii

Geleneksel Gaziantep taş mimarisini yansıtan önemli dini yapılardandır.