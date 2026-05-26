2026 Gaziantep bayram namazı saat kaçta? Gaziantep Kurban Bayramı namazı vakti
Kurban Bayramı namaz vakitleri günün en çok aratılan konu başlıklarından biri... Gaziantep'te yaşayan halk da illerindeki namaz vaktini sık sık kontrol ediyor. Gastronomi şehri Gaziantep'te ikamet edenler yoğun şekilde "Bayram namazı saat kaçta" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye'nin bugün bir numaralı gündemlerinde biri bayram namazı saati... 81 ilde aramalar hız kazandı. Gaziantep de bu illerden biri... Kültür ve lezzet şehri Gaziantep'te yaşayanlar "Bayram namazı saat kaçta" sorusunu yöneltiyor.
2026 Gaziantep bayram namazı saat kaçta?
Kurtuluşun simge şehri olan Gaziantep'te Kurban Bayramı namazı saat 05.47'de kılınacak.
Gaziantep’in en ünlü ve tarihi camileri
Alaüddevle Camii
Dulkadiroğulları dönemine ait en önemli eserlerden biridir. Şehrin en bilinen tarihi camilerindendir.
Boyacı Camii
Ahşap tavan süslemeleri ve Osmanlı dönemi mimarisiyle dikkat çeker.
Ömeriye Camii
Şehrin en eski camilerinden biri olarak kabul edilir ve İslami mimarinin erken örneklerini taşır.
Tahtani Camii
Küçük ölçekli ama tarihi değeri yüksek Osmanlı yapılarındandır.
Şirvani Camii
Osmanlı dönemine ait zarif taş işçiligiyle bilinen önemli bir camidir.
Zincirli Camii
Şehir merkezinde yer alan, mimari açıdan dikkat çekici tarihi camilerden biridir.
Nuri Mehmet Paşa Camii
Osmanlı döneminde inşa edilmiş, klasik cami mimarisini yansıtır.
Kurtuluş Camii
Eski bir kiliseden camiye çevrilmiş yapısıyla şehirde farklı bir tarihi katman temsil eder.
Kozluca Camii
Geleneksel Gaziantep taş mimarisini yansıtan önemli dini yapılardandır.