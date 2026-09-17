2026-HMGS/2 sınav giriş belgesi erişime açıldı! İşte sınav yerleri sorgulama ekranı...
2026-HMGS/2 sınavı 27 Eylül'de uygulanacak. Sınava 10 gün kala ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı. Şimdi sorgulama ekranının linki araştırılıyor.
On binler, 2026-HMGS/2 sınav giriş belgeleri için günlerdir bekleyiş içindeydi. ÖSYM sabırsız bekleyişe son vererek bugün beklenen duyuruyu yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada "27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’na (2026-İYÖS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.