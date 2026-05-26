2026 İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: İzmir'in Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte vakitler...
İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İzmirliler bugün en çok bu soruya cevap arıyor. Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar ailesi ile birlikte bayram namazı coşkusunu yaşayacak. İşte Diyanet'in belirlemiş olduğu o saat...
Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı namazını ede etmek için sabırsızlıkla bekliyor. İzmir'de de halk sabahın ilk ışıkları ile birlikte camilere akın edecek. Yola çıkmadan önce sıkça yöneltilen soru "İzmir'in Kurban Bayramı namazı saat kaçta" şeklinde...
İzmir bayram namazı vakti 2026
Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü kılınacak. Diyanet'in İzmirliler için geçtiği bayram namazı saati ise 06.25.
İzmir’in en ünlü ve tarihi camileri
Hisar Camii
İzmir’in en büyük ve en eski Osmanlı camilerinden biridir. Kemeraltı bölgesinin simge yapılarındandır.
Konak Yalı Camii
Saat Kulesi’nin yanında bulunan küçük ama çok ünlü cami, İzmir’in sembollerinden biridir.
Şadırvanaltı Camii
Kemeraltı Çarşısı içindeki tarihi yapılardan biri olarak bilinir.
Kestanepazarı Camii
Osmanlı döneminin önemli dini yapılarından biri olup büyük avlusuyla dikkat çeker.
Salepçioğlu Camii
Kesme taş mimarisi ve iç süslemeleriyle öne çıkan tarihi eserlerden biridir.
Başdurak Camii
Tarihi Kemeraltı bölgesinin önemli Osmanlı yapıları arasında yer alır.
Hatuniye Camii
Osmanlı klasik mimarisini yansıtan dikkat çekici camilerden biridir.
İsa Bey Camii
Aydınoğulları döneminden kalan yapı, Anadolu’daki en önemli erken dönem Türk camileri arasında kabul edilir.
Ulu Cami
Beylikler dönemi mimarisinin önemli örneklerinden biridir.
Çorakkapı Camii
Kemeraltı çevresindeki tarihi dini yapılardan biri olarak öne çıkar.