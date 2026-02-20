2026 KPSS Lisans, Ön lisans, Ortaörğetim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS maratonuna katılmak isteyen yüz binlerce aday, lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru takvimine kilitlendi. Kamuya atanma hayali kuran adaylar, başvuru sürecine dair resmi açıklamaları yakından izliyor. Özellikle başvuru tarihleri ve sınav takvimiyle ilgili aramalar son günlerde hız kazandı. İşte "KPSS 2026 başvuruları ne zaman" sorusunun yanıtı...

KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS Lisans (Genel Yetenek–Genel Kültür)

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

Başvurular 1 Temmuz 2026’da başlayacak ve 13 Temmuz 2026’da sona erecek.

Geç başvurular ise 22 Temmuz 2026 tarihinde alınacak, işlemler 23 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

Sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün

Alan Bilgisi sınavlarının ilk oturumu 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

Başvuru tarihleri 1–13 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Geç başvuru günü 22 Temmuz 2026, son saat ise 23 Temmuz 2026 23.59 olacak.

Sonuçlar 7 Ekim 2026’da ilan edilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün

Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu 13 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

Başvuru ve geç başvuru tarihleri birinci günle aynı olacak.

Bu oturumun sonuçları da 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 29 Temmuz 2026’da başlayacak, 10 Ağustos 2026’da sona erecek.

Geç başvuru işlemleri 19 Ağustos 2026’da yapılacak, son saat 20 Ağustos 2026 23.59 olarak açıklandı.

Sonuçlar 30 Ekim 2026’da duyurulacak.

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

Başvuru süreci 27 Ağustos 2026’da başlayacak ve 8 Eylül 2026’da tamamlanacak.

Geç başvurular 15 Eylül 2026’da alınacak, 16 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar işlem yapılabilecek.

Sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi.

KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi)

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak ve işlemler aynı gün saat 23.59’a kadar sürecek.

DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.