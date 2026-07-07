2026 KPSS Ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Sınav tarihi...

KPSS Ön Lisans oturumuna katılacak adaylar, sınav öncesi başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar başvurular ile ilgili bilgi almak istiyor. Bu sebeple sıkça gelen soru "2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.