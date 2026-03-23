2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?

İslam dünyasının en önemli dini günlerinden biri olan Kurban Bayramı'na sayılı haftalar kaldı. Müslümanlar kurban kesmek için hazırlıklarına şimdiden başlarken tam tarihler sıkça aratılmaya başlandı. Vatandaşlar tarihi öğrenmek için "2026 Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.

2026 Kurban Bayramı tarihi

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor.