Son dakika... Fatih'te iki bina çöktü: Enkazdan 11 kişi çıkarıldı
Son dakika... İstanbul’un Fatih ilçesinde iki binanın çökmesi sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çöken binaların enkazında kalan 11 kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
İstanbul’un Fatih ilçesinde Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan iki bina, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöktü.
İstanbul Valiliği, Fatih’te patlama sonucu çöken iki binanın enkazından çıkarılan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
Ekiplerin canhıraş mücadelesiyle enkaz altında kalan son kişi de sağ olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
