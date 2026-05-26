2026 Kurban Bayramı yarın mı, ne zaman?
Kurban Bayramı tarihi ile ilgili bazı vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Bayramın ilk gününü netleştirmek isteyen Vatandaşların sıklıkla başvurduğu soru "2026 Kurban Bayramı ne zaman" oluyor.
Kurban Bayramı haftası geldi. Müslümanların iple çektiği bayram hazırları devam ederken tam tarihi henüz bilmeyenler "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Evet, Kurban Bayramı yarın kutlanacak. Bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba...
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
