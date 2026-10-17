2026 KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi. Başvuruların bitişinin ilk gününde sonuç tarihi araması yoğun şekilde yapılıyor. Yüz binler tarihi öğrenmek adına "2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
KYK burs ve kredi başvuru sonuç tarihi araması hız kazandı. Dün biten başvurular sonrası değerlendirme süreci başlarken "2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
17 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı bir bilgilendirme yapmadı.
2025'te başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.
Kaynak: HABER MERKEZİ