2026 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? LGS'de kaç soru soruluyor, kaç dakika veriliyor?

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2026 LGS için heyecan tavan yapmış durumda... 8. sınıf öğrencileri ve veliler müthiş bir heyecan içerisinde... Sınavın son hazırlıkları sürerken sınavın kaçırılması, tüm emeklerin çöpe gitmesi demek. Peki, LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak. Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacak.

LGS kaç soru, kaç dakika?

Merkezî sınav, iki oturum olarak gerçekleşecek. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.