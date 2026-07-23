2026 ÖZYES BAŞVURU KILAVUZU: ÖZYES başvuru ekranı... Sınav ücreti ne kadar?

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2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) için adaylar hazırlanıyor. 15-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek sınav için çalışmalar sürerken bugün başvurular başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sınava başvurular, 23-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi. Sınav ücreti olarak 2 bin 250 TL belirlendi.

2026 ÖZYES KILAVUZU

Adaylar başvurularını, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilecektir. Başvuru işlemleri 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

2026 ÖZYES BAŞVURU EKRANI