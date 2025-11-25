2026 YKS BAŞVURU TARİHİ: Gelecek yıl YKS sınavı ne zaman?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da üniversite adaylarının en kritik gündemi YKS olacak. Yüz binlerce kişi sınava tüm hızıyla hazırlanıyor. Herhangi bir aksilik yaşamamak adına başvuru tarihleri öğrenilmeye çalışılıyor. Bu sebeple sıkça "2026 YKS başvuruları ne zaman" sorusu geliyor.

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.