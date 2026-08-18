2026 YKS ek tercih tarihi belli oldu mu, tercihler ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından bugün sabah saat 05.45'te açıklandı. Sonuç ilanı sonrası kimileri büyük sevinç yaşarken kimileri de istediğini elde edemedi. Şimdi bu adaylar için ikinci bir şans var. YKS ek tercihlerle birlikte yine on binler başvuru imkanı elde edecek. Şimdi tarihler araştırılırken sık sık "2026 ek tercih tarihi belli oldu mu, tercihler ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.

2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den ve ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy'dan YKS ek tarih başvuru tarihi ile ilgili bir bilgilendirme gelmedi.

Geçen yıl YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Eğer aynı süreç işlerse bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.