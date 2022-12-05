221 bin 671 Suriyeli, Türk vatandaşlığını aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği ve ABD'de uyuşturucuya karşı teslim emareleri görülürken Türkiye'nin tüm kapasitesiyle mücadele verdiğini belirten Çataklı, kasım ayında gerçekleştirilen 23 bin 96 uyuşturucu operasyonunda 29 bin 100 kişinin gözaltına alındığını, 1970 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını dile getirdi. Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Yapılan operasyonlarda, 10 bin 14 kilogram esrar, geçen aya göre yüzde 98'lik artışla 2 bin 697 kilogram skunk, geçen aya göre yüzde 44 artışla 219 kilogram eroin, 49 kilogram kokain, 7 kilogram afyon, 31 kilogram bonzai, geçen aya göre yüzde 465 artışla 4 bin 394 kilogram metamfetamin, yüzde 69 artışla 189 bin 50 ecstasy, 228 bin 439 captagon, geçen aya göre yüzde 38 artışla 965 bin 380 sentetik ecza, 352 bin 327 kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirilmiştir."

Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması'nda indirme sayısı hedefinin 1 milyon olduğunu, halihazırda 558 bin 777'e ulaşıldığını belirten Çataklı, hatta gelen ihbar sayısının 48 bin 838 olduğunu belirtti.

Çataklı, "2017'de doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısı 941 iken, 2021'de yüzde 71 azalışla 270'e düşmüştür. Bu yıl içinde de sayı ilk 10 ay için 119'dur ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık bir azalış söz konusudur." diye konuştu.

"Kaçakçılıkla mücadelede 2 bin 464 operasyonda 3 bin 619 kişi gözaltına alındı"

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik rakamlara değinen Çataklı, 2 bin 464 operasyonda 3 bin 619 kişinin gözaltına alındığını, 70 kişinin ise tutuklandığını kaydetti. Çataklı, operasyonlarda, 484 bin 352 paket kaçak sigara, 512 bin 222 litre kaçak akaryakıt, 342 bin 237 litre de kaçak içki ele geçirildiğini anlattı.

Kadın cinayetlerinde yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 252, kasım ayında ise 21 kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Çataklı, Kadın Destek Uygulaması'nı 4 milyon 426 bin 558 kişinin indirdiğini ve uygulamayla bugüne kadar 338 bin 502 asıllı ihbar alındığını söyledi.

Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaklaşık 7 milyon erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri verildiğini, elektronik izleme merkezince bugüne kadar 2 bin 946 vakanın takibinin yapıldığını, halen 807 vakanın takibinin sürdüğünü açıkladı.

22 bin 631 düzensiz göçmen yakalandı

Çataklı, evden hırsızlık olaylarının geçen yılın kasım ayına göre 4 bin 812'den yüzde 6,5 azalışla 4 bin 499'a, otodan hırsızlık olaylarının 669'dan yüzde 2,4 azalışla 653'e ve iş yerinden hırsızlık olaylarının 3 bin 526'dan yüzde 1 azalışla 3 bin 492'ye düştüğünü aktardı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şöyle devam etti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında kasım ayında terör suçları çerçevesinde, 17 bin 706 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 553 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 120 şüpheli yakalanmıştır. 2022 Kasım'da 3 bin 666'sı denizlerde olmak üzere toplam 22 bin 631 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 2022'de yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı da 219 bin 455'tir. Kasımda 953 organizatör yakalanmış, 2022'de yakalanan toplam organizatör sayısı 8 bin 210'a ulaşmıştır. Sınırlarımızda engelleme çalışmaları da devam ediyor. Kasımda 15 bin 872 kişi, 2022 toplamında da 260 bin 139 kişi engellendi. Kasımda 11 bin 606 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olup 2022 yılı toplamında sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 109 bin 816'ya ulaşmıştır. 2022 Kasım'da, bir önceki aya göre meydana gelen 189 ölümlü trafik kazasında 228 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yüzde 10 azalışla 16 bin 306 yaralanmalı trafik kazası var. Bunda da yüzde 8 azalışla 24 bin 204 kişi yaralandı, 41 yaya ise olay yerinde hayatını kaybetmiştir."

125 bin 563 Suriyeli seçimde oy kullanacak

Çataklı, "seçmen kütüklerinde 466 bin Suriyeli tespit edildi" iddialarına ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklama yaptığını hatırlattı.

Bu tartışmanın, "Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeliler" üzerinden başladığına işaret eden Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 221 bin 671 kişi. Bunlardan 18 yaş ve üzeri kişi sayısı 125 bin 563. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi olarak açıkladığı verilere göre, seçimlerde zaten kütüklerde yer alabilecek kişi sayısı 125 bin 563. Olayı manipüle etmek için her yol ve yöntem denendiği için buradan başka bir alana atlayıp 'Doğum yeri Suriye olan 460 küsur bin kişi var.' dediler. Doğum yeri Suriye olan kişi sayısı da 163 bin. Kaldı ki şimdi siz gittiniz Amerika'da çalışıyorsunuz, orada anneniz çalışıyor, diyelim doğum yaptı, siz Amerikalı mı oldunuz ya da Türk vatandaşlığını mı kaybettiniz? Fransa'da doğum yaptı bir kadın, çocuğu Türk olmayacak mı, uyruğu mu değişecek. Yani bunu bile saysak doğum yeri Suriyeli olan sayısı bile ki bunlar Suriyeli olduğu anlamına gelmez Türk vatandaşı da olabilir, 163 bin."

"İBB ile ilgili soruşturma cuma gününe kadar tamamlanacak"

Çataklı, belediyelerdeki soruşturmalarda yeni gelişmeler ve soruşturmaların objektif yapılmadığı eleştirilerine yönelik soru üzerine, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın bilgilendirme toplantısı düzenlediğini hatırlattı. Daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca kamuoyu bilgilendirmesi yapıldığını aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Önce Teftiş Kurulu Başkanlığımızca yapılan bilgilendirmede Mersin Büyükşehir ve Ataşehir belediyeleriyle ilgili soruşturmaların tamamlandığı ve tevdi raporlarının ilgili bilgi ve belgelerle cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiği ifade edilmişti. Geçen hafta itibarıyla buna Seyhan Belediyesi de eklendi. Seyhan Belediyesiyle ilgili soruşturmalar da tamamlandı. Bütün bilgi, belgeler ve tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cuma gününe kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili soruşturma da tamamlanmış olacak. Tevdi raporu, gerekli bilgi, belgeler Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecek."