23 Nisan’da toplu taşıma ücretsiz: Marmaray, Metro, İZBAN ve Otobüs seferleri ücretsiz olacak

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kamuya ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Karar kapsamında, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ve bağlı kurumları tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.

Uygulama, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği bazı mal ve hizmetlerin belirli günlerde ücretsiz veya indirimli sunulmasına yönelik genel esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.